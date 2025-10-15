Практика судів
  1. В Україні

Денис Шмигаль закликав партнерів допомогти Україні покрити 60 мільярдів доларів оборонних витрат

17:56, 15 жовтня 2025
Очільник Міноборони назвав три головні пріоритети України на засіданні «Рамштайну».
Денис Шмигаль закликав партнерів допомогти Україні покрити 60 мільярдів доларів оборонних витрат
Очільник Міноборони Денис Шмигаль під час 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» окреслив три ключові напрями, на яких зосереджується Україна.

Шмигаль подякував державам, що беруть участь у програмі, та привітав приєднання нових партнерів.

«План дій PURL на 2025 рік має бути повністю реалізований. Ми розраховуємо на постійну координацію та фінансування для забезпечення своєчасних поставок», — зазначив Шмигаль.

За його словами, потреби ініціативи PURL наступного року оцінюються у 12–20 мільярдів доларів.

Українські дрони та ракети

Другим пріоритетом, за словами глави Міноборони, є розвиток безпілотних технологій.

«FPV, ISR та інші дрони для утримання лінії фронту. Ми продовжуємо наполягати на першочерговій потребі у понад 4 млрд доларів.  У 2026 році зможемо побудувати до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування», — наголосив він.

Шмигаль додав, що українські дрони глибокої дії та ракети допомагають асиметрично реагувати на російські удари, а за даними розвідки, дефіцит пального у РФ сягає 20%.

Збільшення дальності ударів

Україна також наголошує на потребі в артилерійських боєприпасах великої дальності.

«Вітаємо ініціативу щодо спільних закупівель артилерійських боєприпасів і закликаємо зосередити зусилля на постачанні саме боєприпасів великої дальності», — заявив Шмигаль.

Крім того, Україна терміново потребує перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та зенітні й авіаційні керовані ракети — до систем NASAMS, IRIS-T, літаків F-16 тощо.

Фінансування оборони

Шмигаль закликав партнерів допомогти Україні покрити 60 мільярдів доларів — половину від запланованих оборонних витрат.

«Оптимальний шлях — це виділення європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Ще одне рішення — позика за рахунок російських заморожених активів», — пояснив він.

