Денис Шмигаль закликав партнерів допомогти Україні покрити 60 мільярдів доларів оборонних витрат

Очільник Міноборони назвав три головні пріоритети України на засіданні «Рамштайну».

Очільник Міноборони Денис Шмигаль під час 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» окреслив три ключові напрями, на яких зосереджується Україна.

Ініціатива PURL

Шмигаль подякував державам, що беруть участь у програмі, та привітав приєднання нових партнерів.

«План дій PURL на 2025 рік має бути повністю реалізований. Ми розраховуємо на постійну координацію та фінансування для забезпечення своєчасних поставок», — зазначив Шмигаль.

За його словами, потреби ініціативи PURL наступного року оцінюються у 12–20 мільярдів доларів.

Українські дрони та ракети

Другим пріоритетом, за словами глави Міноборони, є розвиток безпілотних технологій.

«FPV, ISR та інші дрони для утримання лінії фронту. Ми продовжуємо наполягати на першочерговій потребі у понад 4 млрд доларів. У 2026 році зможемо побудувати до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування», — наголосив він.

Шмигаль додав, що українські дрони глибокої дії та ракети допомагають асиметрично реагувати на російські удари, а за даними розвідки, дефіцит пального у РФ сягає 20%.

Збільшення дальності ударів

Україна також наголошує на потребі в артилерійських боєприпасах великої дальності.

«Вітаємо ініціативу щодо спільних закупівель артилерійських боєприпасів і закликаємо зосередити зусилля на постачанні саме боєприпасів великої дальності», — заявив Шмигаль.

Крім того, Україна терміново потребує перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та зенітні й авіаційні керовані ракети — до систем NASAMS, IRIS-T, літаків F-16 тощо.

Фінансування оборони

Шмигаль закликав партнерів допомогти Україні покрити 60 мільярдів доларів — половину від запланованих оборонних витрат.

«Оптимальний шлях — це виділення європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Ще одне рішення — позика за рахунок російських заморожених активів», — пояснив він.

