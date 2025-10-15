Денис Шмыгаль призвал партнеров помочь Украине покрыть 60 миллиардов долларов оборонных расходов

Глава Минобороны назвал три главных приоритета Украины на заседании «Рамштайна».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Минобороны Денис Шмыгаль во время 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн» обозначил три ключевых направления, на которых сосредоточена Украина.

Инициатива PURL

Шмыгаль поблагодарил государства, участвующие в программе, и приветствовал присоединение новых партнеров.

«План действий PURL на 2025 год должен быть полностью реализован. Мы рассчитываем на постоянную координацию и финансирование для обеспечения своевременных поставок», — отметил Шмыгаль.

По его словам, потребности инициативы PURL на следующий год оцениваются в 12–20 миллиардов долларов.

Украинские дроны и ракеты

Вторым приоритетом, по словам главы Минобороны, является развитие беспилотных технологий.

«FPV, ISR и другие дроны для удержания линии фронта. Мы продолжаем настаивать на первоочередной потребности более чем в 4 миллиарда долларов. В 2026 году мы сможем построить до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование», — подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что украинские дроны глубинного действия и ракеты помогают асимметрично реагировать на российские удары, а по данным разведки, дефицит топлива в РФ достигает 20%.

Увеличение дальности ударов

Украина также подчеркивает необходимость в артиллерийских боеприпасах большой дальности.

«Мы приветствуем инициативу по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов и призываем сосредоточить усилия на поставках именно боеприпасов большой дальности», — заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украина срочно нуждается в перехватчиках, системах противовоздушной обороны, а также в зенитных и авиационных управляемых ракетах — к системам NASAMS, IRIS-T, самолетам F-16 и другим.

Финансирование обороны

Шмыгаль призвал партнеров помочь Украине покрыть 60 миллиардов долларов — половину от запланированных оборонных расходов.

«Оптимальный путь — это выделение европейскими партнерами не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Еще одно решение — займ за счет российских замороженных активов», — пояснил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.