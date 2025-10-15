Практика судов
  1. В Украине

Денис Шмыгаль призвал партнеров помочь Украине покрыть 60 миллиардов долларов оборонных расходов

17:56, 15 октября 2025
Глава Минобороны назвал три главных приоритета Украины на заседании «Рамштайна».
Денис Шмыгаль призвал партнеров помочь Украине покрыть 60 миллиардов долларов оборонных расходов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Минобороны Денис Шмыгаль во время 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн» обозначил три ключевых направления, на которых сосредоточена Украина.

Инициатива PURL

Шмыгаль поблагодарил государства, участвующие в программе, и приветствовал присоединение новых партнеров.

«План действий PURL на 2025 год должен быть полностью реализован. Мы рассчитываем на постоянную координацию и финансирование для обеспечения своевременных поставок», — отметил Шмыгаль.

По его словам, потребности инициативы PURL на следующий год оцениваются в 12–20 миллиардов долларов.

Украинские дроны и ракеты

Вторым приоритетом, по словам главы Минобороны, является развитие беспилотных технологий.

«FPV, ISR и другие дроны для удержания линии фронта. Мы продолжаем настаивать на первоочередной потребности более чем в 4 миллиарда долларов. В 2026 году мы сможем построить до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование», — подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что украинские дроны глубинного действия и ракеты помогают асимметрично реагировать на российские удары, а по данным разведки, дефицит топлива в РФ достигает 20%.

Увеличение дальности ударов

Украина также подчеркивает необходимость в артиллерийских боеприпасах большой дальности.

«Мы приветствуем инициативу по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов и призываем сосредоточить усилия на поставках именно боеприпасов большой дальности», — заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украина срочно нуждается в перехватчиках, системах противовоздушной обороны, а также в зенитных и авиационных управляемых ракетах — к системам NASAMS, IRIS-T, самолетам F-16 и другим.

Финансирование обороны

Шмыгаль призвал партнеров помочь Украине покрыть 60 миллиардов долларов — половину от запланированных оборонных расходов.

«Оптимальный путь — это выделение европейскими партнерами не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Еще одно решение — займ за счет российских замороженных активов», — пояснил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги армия Денис Шмыгаль Минобороны Рамштайн

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Объем дела составлял 80 томов, а обвинительный акт передали только в 2024 году – ВАКС объяснил, почему закрыл дело против Андрея Пивоварского

В Высшем антикоррупционном суде решили, что целесообразно изложить дополнительные объяснения относительно закрытия дела против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Европарламент подал в Суд ЕС на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году

Европарламент обвиняет Еврокомиссию в том, что та руководствовалась политической целесообразностью, решив разморозить средства для Венгрии, когда потребовался голос Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году, несмотря на проблемы с верховенством права в Венгрии.

Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»

Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, а международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого, акцентировала Елена Шуляк.

Здание суда уничтожено, осуществление правосудия невозможно – Покровский райсуд Днепропетровской области больше не осуществляет правосудие

С 27 октября дела Покровского райсуда будет рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Принятие закона о налогах с граждан за продажу вещей и предоставление имущества в аренду через онлайн-платформы необходимо для выполнения требований МВФ и ЕС – Гетманцев

Верховная Рада должна будет принять закон о введении налогов для граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы, потому что это требования для вступления в ЕС, а также для продолжения сотрудничества с МВФ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду