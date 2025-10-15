У ЦВК пояснили, коли повноваження мера Одеси Труханова вважатимуться припиненими

Повноваження Труханова припинять після того, як Одеська міськрада отримає указ Президента про втрату ним громадянства.

Повноваження мера Одеси Геннадія Труханова будуть припинені після того, як Одеська міськрада отримає текст указу Президента про втрату ним громадянства. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик у коментарі «УП».

«На мою думку, з моменту отримання тексту указу Президента України про втрату громадянства міським головою Одеською міською радою у відповідності до законодавства повноваження Одеського міського голови вважаються припиненими, якщо указ не буде оскаржений і суд не зупинить його дію», — зазначив Дубовик.

За його словами, в мирний час Верховна Рада мала б призначити вибори, після чого почав би діяти виборчий процес і відповідні комісії. Проте під час воєнного стану це неможливо.

Таким чином, посада міського голови залишатиметься вакантною до проведення виборів, а обов’язки мера виконуватиме секретар Одеської міської ради.

Дубовик також уточнив, що ЦВК не передбачає жодних дій чи реакції у разі дострокового припинення повноважень міського голови.

Нагадаємо, раніше на сайті Президента України опубліковано петицію №22/254076-еп із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, яка за менш ніж добу зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду главою держави.

Автор звернення просить Володимира Зеленського ініціювати перевірку фактів, викладених у журналістських розслідуваннях, де повідомлялося про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера.

Згодом Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

Також повідомлялося, що Президент створив військову адміністрацію в Одесі та призначив її головою Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську ОВА.

