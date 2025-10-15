Зеленський створив Одеську міську військову адміністрацію та призначив її очільником Сергія Лисака — опубліковано укази

Сергія Лисака призначено головою Одеської міської військової адміністрації.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Керівником МВА став Сергій Лисак, який до того очолював Дніпропетровської ОВА. Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.

Натомість тимчасово виконувати обов'язки голови Дніпропетровської ОВА буде Владислав Гайваненко.

Зазначимо, що Сергій Лисак брав участь у бойових діях від початку війни з Росією. У березні 2022 року президент присвоїв йому звання бригадного генерала.

