Сергій Лисак очолить Одеську міську військову адміністрацію

11:38, 15 жовтня 2025
Військовий генерал Сергій Лисак стане головою новоствореної адміністрації в Одесі.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Лисака керівником новоствореної Одеської міської військової адміністрації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на сайті Офісу Президента було опубліковано петицію про створення Одеської міської військової адміністрації, яка зібрала необхідну кількість голосів. Про створення цієї адміністрації Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні напередодні. А указом №789/2025 утворено Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області.

Сергій Лисак брав участь у бойових діях від початку війни з Росією. У березні 2022 року президент присвоїв йому звання бригадного генерала. Посаду голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації він обіймає з лютого 2023 року.

Указом №787/2025 він був звільнений з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Указом №788/2025 тимчасово виконуватиме обов’язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Гайваненко Владислав.

