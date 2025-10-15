Сергій Лисак очолить Одеську міську військову адміністрацію

Військовий генерал Сергій Лисак стане головою новоствореної адміністрації в Одесі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Лисака керівником новоствореної Одеської міської військової адміністрації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на сайті Офісу Президента було опубліковано петицію про створення Одеської міської військової адміністрації, яка зібрала необхідну кількість голосів. Про створення цієї адміністрації Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні напередодні. А указом №789/2025 утворено Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області.

Сергій Лисак брав участь у бойових діях від початку війни з Росією. У березні 2022 року президент присвоїв йому звання бригадного генерала. Посаду голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації він обіймає з лютого 2023 року.

Указом №787/2025 він був звільнений з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Указом №788/2025 тимчасово виконуватиме обов’язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Гайваненко Владислав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.