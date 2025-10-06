Петиція за створення Одеської МВА набрала необхідні голоси

Зеленський розгляне петицію щодо Одеської міської військової адміністрації.

Петиція про створення Одеської міської військової адміністрації зібрала необхідну кількість голосів для розгляду Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляється на сторінці петиції на сайті Офісу Президента.

Звернення, ініційоване Іваном Казачуком, отримало понад половину підписів після потужної негоди, яка спричинила загибель десяти осіб у місті.

Автор петиції посилається на статтю 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», яка дозволяє Президентові створювати військові адміністрації, якщо органи місцевого самоврядування не виконують або неналежно виконують свої повноваження, або якщо їхній роботі загрожує небезпека. Казачук зазначив, що подібні адміністрації вже створено в Бердянську, Сумах та в межах Херсонської області.

«Враховуючи стратегічне значення міста Одеса як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз, ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони», — наголосив автор петиції.

