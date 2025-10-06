Практика судов
Петиция о создании Одесской МВА набрала необходимые голоса

17:16, 6 октября 2025
Зеленский рассмотрит петицию об Одесской городской военной администрации.
Петиция о создании Одесской МВА набрала необходимые голоса
Петиция о создании Одесской городской военной администрации собрала необходимое количество голосов для рассмотрения Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на странице петиции на сайте Офиса Президента.

Обращение, инициированное Иваном Казачуком, получило более половины подписей после сильной непогоды, которая привела к гибели десяти человек в городе.

Автор петиции ссылается на статью 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», которая позволяет Президенту создавать военные администрации, если органы местного самоуправления не выполняют или ненадлежащим образом выполняют свои полномочия, или если их работе угрожает опасность. Казачук отметил, что подобные администрации уже созданы в Бердянске, Сумах и в пределах Херсонской области.

«Учитывая стратегическое значение города Одесса как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины, а также его расположение в непосредственной близости от районов ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз, эффективное и бесперебойное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны», — подчеркнул автор петиции.

