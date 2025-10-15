Практика судов
Сергей Лысак возглавит Одесскую городскую военную администрацию

11:38, 15 октября 2025
Военный генерал Сергей Лысак станет главой новосозданной администрации в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лысака руководителем вновь созданной Одесской городской военной администрации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на сайте Офиса Президента была опубликована петиция о создании Одесской городской военной администрации, которая собрала необходимое количество голосов. О создании этой администрации Зеленский сообщил в своем вечернем обращении накануне. А указом №789/2025 создана Одесская городская военная администрация Одесского района Одесской области.

Сергей Лысак участвовал в боевых действиях с начала войны с Россией. В марте 2022 года президент присвоил ему звание бригадного генерала. Должность главы Днепропетровской областной военной администрации он занимает с февраля 2023 года.

Указом №787/2025 он был освобожден от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением. Указом №788/2025 временно исполнять обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации будет Гайваненко Владислав.

