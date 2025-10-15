Зеленский создал Одесскую городскую военную администрацию и назначил ее главой Сергея Лысака - опубликованы указы

Сергей Лисак назначен главой Одесской военной администрации.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Одесской городской военной администрации. Руководителем стал Сергей Лысак, до этого возглавлявший Днепропетровскую ОВА. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

При этом временно исполнять обязанности главы Днепропетровской ОВА будет Владислав Гайваненко.

Отметим, что Сергей Лысак принимал участие в боевых действиях с начала войны с Россией. В марте 2022 года президент присвоил ему звание бригадного генерала.

