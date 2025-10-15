В ЦИК объяснили, когда полномочия мэра Одессы Труханова будут считаться прекращенными

Полномочия Труханова прекратят после того, как Одесский горсовет получит указ Президента о лишении его гражданства.

Полномочия мэра Одессы Геннадия Труханова будут прекращены после того, как Одесский горсовет получит текст указа Президента о лишении его гражданства. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии «УП».

«По моему мнению, с момента получения текста указа Президента Украины о лишении гражданства городским головой Одесским городским советом в соответствии с законодательством полномочия Одесского городского головы считаются прекращёнными, если указ не будет обжалован и суд не приостановит его действие», — отметил Дубовик.

По его словам, в мирное время Верховная Рада должна была бы назначить выборы, после чего начался бы избирательный процесс и работа соответствующих комиссий. Однако во время военного положения это невозможно.

Таким образом, должность городского головы останется вакантной до проведения выборов, а обязанности мэра будет исполнять секретарь Одесского городского совета.

Дубовик также уточнил, что ЦИК не предусматривает никаких действий или реакции в случае досрочного прекращения полномочий городского головы.

Напомним, ранее на сайте Президента Украины опубликована петиция №22/254076-эп с призывом лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, которая менее чем за сутки собрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

Автор обращения просит Владимира Зеленского инициировать проверку фактов, изложенных в журналистских расследованиях, где сообщалось о наличии у Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и российского налогового номера.

Впоследствии Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Также сообщалось, что Президент создал военную администрацию в Одессе и назначил ее главой Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую ОВА.

