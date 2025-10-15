Дмитро Лубінець роз’яснив, що робити споживачам, якщо у платіжках з’явилася заборгованість нізвідки

Українці все частіше скаржаться на помилки у платіжках за комунальні послуги — неправильні показники лічильників, борги, яких насправді немає, або відсутність реакції від постачальників. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За словами Омбудсмана, лише з січня по вересень 2025 року до Офісу Омбудсмана надійшло 1214 звернень щодо порушення прав споживачів житлово-комунальних послуг.
Найпоширеніші проблеми
Серед типових скарг — нарахування боргу, який не відповідає фактичним показникам, розрахунки за «середніми» даними, відмова у проведенні звірки розрахунків, а також ігнорування письмових звернень споживачів. Люди також повідомляють про проблеми з отриманням інформації про тарифи, постачальників або перевірку несправних лічильників.
Алгоритм дій для споживача
Омбудсман надав покрокову інструкцію, як діяти у випадку, якщо у платіжці з’явилася необґрунтована заборгованість:
Куди скаржитись далі
Якщо проблему не вирішено, громадяни можуть подати скаргу до НКРЕКП, Держпродспоживслужби або органів місцевого самоврядування.
У разі бездіяльності цих органів — звертатися до Офісу Омбудсмана або до суду.
Поради Омбудсмана
