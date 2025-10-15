Дмитро Лубінець роз’яснив, що робити споживачам, якщо у платіжках з’явилася заборгованість нізвідки

Лише з січня по вересень 2025 року до Офісу Омбудсмана надійшло 1214 звернень щодо порушення прав споживачів житлово-комунальних послуг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці все частіше скаржаться на помилки у платіжках за комунальні послуги — неправильні показники лічильників, борги, яких насправді немає, або відсутність реакції від постачальників. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Омбудсмана, лише з січня по вересень 2025 року до Офісу Омбудсмана надійшло 1214 звернень щодо порушення прав споживачів житлово-комунальних послуг.

Найпоширеніші проблеми

Серед типових скарг — нарахування боргу, який не відповідає фактичним показникам, розрахунки за «середніми» даними, відмова у проведенні звірки розрахунків, а також ігнорування письмових звернень споживачів. Люди також повідомляють про проблеми з отриманням інформації про тарифи, постачальників або перевірку несправних лічильників.

Алгоритм дій для споживача

Омбудсман надав покрокову інструкцію, як діяти у випадку, якщо у платіжці з’явилася необґрунтована заборгованість:

Подайте письмове звернення до надавача послуг із зазначенням адреси, фактичних показників лічильника, копією рахунку та фото показів. Очікуйте офіційну відповідь — постачальник зобов’язаний відповісти протягом 30 днів. Перевірте результати звірки: якщо помилку підтверджено, має бути складено акт і проведено перерахунок. Якщо відповідь не надано або вона не задовольняє — зверніться до оператора відповідної мережі (газу, електроенергії, води чи тепла).

Куди скаржитись далі

Якщо проблему не вирішено, громадяни можуть подати скаргу до НКРЕКП, Держпродспоживслужби або органів місцевого самоврядування.

У разі бездіяльності цих органів — звертатися до Офісу Омбудсмана або до суду.

Поради Омбудсмана

щомісяця фіксувати показники лічильників на фото з датою;

передавати дані вчасно, згідно з вимогами постачальника;

зберігати документи не менше трьох років — рахунки, акти, листування;

звертатися виключно письмово і вимагати офіційних відповідей, оскільки усні пояснення не мають юридичної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.