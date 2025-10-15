Практика судів
  1. В Україні

Дмитро Лубінець роз’яснив, що робити споживачам, якщо у платіжках з’явилася заборгованість нізвідки

17:18, 15 жовтня 2025
Лише з січня по вересень 2025 року до Офісу Омбудсмана надійшло 1214 звернень щодо порушення прав споживачів житлово-комунальних послуг.
Дмитро Лубінець роз’яснив, що робити споживачам, якщо у платіжках з’явилася заборгованість нізвідки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці все частіше скаржаться на помилки у платіжках за комунальні послуги — неправильні показники лічильників, борги, яких насправді немає, або відсутність реакції від постачальників. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Омбудсмана, лише з січня по вересень 2025 року до Офісу Омбудсмана надійшло 1214 звернень щодо порушення прав споживачів житлово-комунальних послуг.

Найпоширеніші проблеми

Серед типових скарг — нарахування боргу, який не відповідає фактичним показникам, розрахунки за «середніми» даними, відмова у проведенні звірки розрахунків, а також ігнорування письмових звернень споживачів. Люди також повідомляють про проблеми з отриманням інформації про тарифи, постачальників або перевірку несправних лічильників.

Алгоритм дій для споживача

Омбудсман надав покрокову інструкцію, як діяти у випадку, якщо у платіжці з’явилася необґрунтована заборгованість:

  1. Подайте письмове звернення до надавача послуг із зазначенням адреси, фактичних показників лічильника, копією рахунку та фото показів.
  2. Очікуйте офіційну відповідь — постачальник зобов’язаний відповісти протягом 30 днів.
  3. Перевірте результати звірки: якщо помилку підтверджено, має бути складено акт і проведено перерахунок.
  4. Якщо відповідь не надано або вона не задовольняє — зверніться до оператора відповідної мережі (газу, електроенергії, води чи тепла).

Куди скаржитись далі

Якщо проблему не вирішено, громадяни можуть подати скаргу до НКРЕКП, Держпродспоживслужби або органів місцевого самоврядування.

У разі бездіяльності цих органів — звертатися до Офісу Омбудсмана або до суду.

Поради Омбудсмана

  • щомісяця фіксувати показники лічильників на фото з датою;
  • передавати дані вчасно, згідно з вимогами постачальника;
  • зберігати документи не менше трьох років — рахунки, акти, листування;
  • звертатися виключно письмово і вимагати офіційних відповідей, оскільки усні пояснення не мають юридичної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дмитро Лубінець комунальні послуги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Прийняття закону про податки з громадян за продаж речей і надання майна в оренду через онлайн-платформи потрібне для виконання вимог МВФ та ЕС – Гетманцев

Верховна Рада повинна буде прийняти закон про введення податків для громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, бо це вимоги для вступу до ЄС, а також для продовження співпраці з МВФ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду