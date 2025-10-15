Дмитрий Лубинец разъяснил, что делать потребителям, если в платежках появилась задолженность из ниоткуда

Только с января по сентябрь 2025 года в Офис Омбудсмена поступило 1214 обращений относительно нарушения прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Украинцы все чаще жалуются на ошибки в платежках за коммунальные услуги — неправильные показания счетчиков, долги, которых на самом деле нет, или отсутствие реакции со стороны поставщиков. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам Омбудсмена, только с января по сентябрь 2025 года в Офис Омбудсмена поступило 1214 обращений относительно нарушения прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Наиболее распространенные проблемы

Среди типичных жалоб — начисление долга, который не соответствует фактическим показаниям, расчеты по «средним» данным, отказ в проведении сверки расчетов, а также игнорирование письменных обращений потребителей. Люди также сообщают о проблемах с получением информации о тарифах, поставщиках или проверке неисправных счетчиков.

Алгоритм действий для потребителя

Омбудсмен предоставил пошаговую инструкцию, как действовать в случае, если в платежке появилась необоснованная задолженность:

Подайте письменное обращение к поставщику услуг с указанием адреса, фактических показаний счетчика, копией счета и фото показаний.

Ожидайте официального ответа — поставщик обязан ответить в течение 30 дней.

Проверьте результаты сверки: если ошибка подтверждена, должен быть составлен акт и произведен перерасчет.

Если ответа нет или он вас не устраивает — обратитесь к оператору соответствующей сети (газа, электроэнергии, воды или тепла).

Куда жаловаться дальше

Если проблему не решили, граждане могут подать жалобу в НКРЭКУ, Госпродпотребслужбу или органы местного самоуправления.

В случае бездействия этих органов — обращаться в Офис Омбудсмена или в суд.

Советы Омбудсмена

ежемесячно фиксировать показания счетчиков на фото с датой;

передавать данные вовремя, согласно требованиям поставщика;

хранить документы не менее трех лет — счета, акты, переписку;

обращаться исключительно письменно и требовать официальных ответов, поскольку устные объяснения не имеют юридической силы.

