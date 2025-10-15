Дмитрий Лубинец разъяснил, что делать потребителям, если в платежках появилась задолженность из ниоткуда

Украинцы все чаще жалуются на ошибки в платежках за коммунальные услуги — неправильные показания счетчиков, долги, которых на самом деле нет, или отсутствие реакции со стороны поставщиков. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам Омбудсмена, только с января по сентябрь 2025 года в Офис Омбудсмена поступило 1214 обращений относительно нарушения прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Наиболее распространенные проблемы
Среди типичных жалоб — начисление долга, который не соответствует фактическим показаниям, расчеты по «средним» данным, отказ в проведении сверки расчетов, а также игнорирование письменных обращений потребителей. Люди также сообщают о проблемах с получением информации о тарифах, поставщиках или проверке неисправных счетчиков.
Алгоритм действий для потребителя
Омбудсмен предоставил пошаговую инструкцию, как действовать в случае, если в платежке появилась необоснованная задолженность:
Подайте письменное обращение к поставщику услуг с указанием адреса, фактических показаний счетчика, копией счета и фото показаний.
Ожидайте официального ответа — поставщик обязан ответить в течение 30 дней.
Проверьте результаты сверки: если ошибка подтверждена, должен быть составлен акт и произведен перерасчет.
Если ответа нет или он вас не устраивает — обратитесь к оператору соответствующей сети (газа, электроэнергии, воды или тепла).
Куда жаловаться дальше
Если проблему не решили, граждане могут подать жалобу в НКРЭКУ, Госпродпотребслужбу или органы местного самоуправления.
В случае бездействия этих органов — обращаться в Офис Омбудсмена или в суд.
Советы Омбудсмена
