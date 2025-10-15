У всіх регіонах, окрім Донецької та частини Чернігівської областей, ввели аварійні відключення світла

В Україні запровадили аварійні відключення світла у всіх регіонах, крім Донеччини та частини Чернігівщини.

Джерело фото: Víctor Fernández/Associated Press/East News

«Укренерго» повідомляє про складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. Через наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру в усіх регіонах країни, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовані аварійні відключення електроенергії.

У Чернігівській області наразі діють три черги погодинних відключень, які координує місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

У постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

