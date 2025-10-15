Во всех регионах, кроме Донецкой и части Черниговской областей, ввели аварийные отключения света

В Украине введены аварийные отключения света во всех регионах, кроме Донецкой и части Черниговской областей.

«Укрэнерго» сообщает о сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. Из-за последствий предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру во всех регионах страны, кроме Донецкой и части Черниговской областей, применены аварийные отключения электроэнергии.

В Черниговской области сейчас действуют три очереди почасовых отключений, которые координирует местный оператор системы распределения (облэнерго).

В регионах, пострадавших от обстрелов, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

