Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

14:11, 15 жовтня 2025
З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.
Будівля Покровського райсуду, джерело фото: Судова влада
Будівля Покровського райсуду, джерело фото: Судова влада
Вища рада правосуддя 14 жовтня 2025 року змінила територіальну підсудність судових справ Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Підставами для такого рішення стали наслідки атаки ударних БПЛА типу «Герань»/«Шахед» по будівлі суду у ніч з 28 на 29 вересня – будівля Покровського райсуду була повністю зруйнована. Відтак, розгляд справ судом наразі неможливий.

Крім того, як зазначено у поданні Покровського районного суду та у листі Дніпровського апеляційного суду, восени на території Покровської територіальної громади значно погіршилися безпекова ситуація, а з низки населених пунктів, що розташовані на території громади, проводиться примусова евакуація цивільного населення.

Через такий стан речей відбувається масове звільнення працівників апарату Покровського райсуду.

Надання суду нової будівлі або приміщень у межах селища Покровського, на думку Дніпровського апеляційного суду, наразі не є доцільним.

У свою чергу, Державна судова адміністрація запропонувала змінити територіальну підсудність судових справ Покровського райсуду шляхом передачі її або до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області, або до Київського райсуду міста Полтави.

Голова Верховного Суду запропонував змінити територіальну підсудність справ суду на Синельниківській міськрайонний суд.

Вища рада правосуддя підтримала подання голови Верховного Суду та вирішили змінити з 27 жовтня 2025 року територіальну підсудність судових справ Покровського районного суду Дніпропетровської області шляхом її передачі до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Суддів Покровського райсуду тепер чекає відрядження до інших місцевих загальних судів.

Нагадаємо, що 29 липня Рада правосуддя змінила територіальну підсудність справ іншого суду, розташованого на території Дніпропетровської області, а саме Межівського райсуду.

Підставою для такого рішення стало те, що смт. Межова опинилося у зоні досягнення ворожих авіабомб та навіть FPV-дронів.

А 13 вересня будівля Межівського райсуду була суттєво пошкоджена внаслідок влучання ворожого ударного БПЛА.

Автор: В’ячеслав Хрипун

суд війна

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
