Здание суда уничтожено, осуществление правосудия невозможно – Покровский райсуд Днепропетровской области больше не осуществляет правосудие

14:11, 15 октября 2025
С 27 октября дела Покровского райсуда будет рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.
Здание суда уничтожено, осуществление правосудия невозможно – Покровский райсуд Днепропетровской области больше не осуществляет правосудие
Здание Покровского райсуда, источник фото: Судебная власть
Высший совет правосудия 14 октября 2025 года изменил территориальную подсудность судебных дел Покровского районного суда Днепропетровской области.

Основанием для такого решения стали последствия атаки ударных БПЛА типа «Герань»/ «Шахед» по зданию суда в ночь с 28 на 29 сентября – здание Покровского райсуда было полностью разрушено. Следовательно, рассмотрение дел судом в настоящее время невозможно.

Кроме того, как указано в представлении Покровского районного суда и в письме Днепровского апелляционного суда, осенью на территории Покровской территориальной общины значительно ухудшилась ситуация с безопасностью, а из ряда населенных пунктов, расположенных на территории общины, проводится принудительная эвакуация гражданского населения.

Из-за такого положения дел происходит массовое увольнение сотрудников аппарата Покровского райсуда.

Предоставление суду нового здания или помещений в пределах поселка Покровского, по мнению Днепровского апелляционного суда, сейчас нецелесообразно.

В свою очередь, Государственная судебная администрация предложила изменить территориальную подсудность судебных дел Покровского райсуда путем передачи ее либо в Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области, либо в Киевский райсуд города Полтавы.

Председатель Верховного Суда предложил изенить территориальную подсудность дел суда на Синельниковский горрайонный суд.

Высший совет правосудия поддержал представление председателя Верховного Суда и решил изменить с 27 октября 2025 года территориальную подсудность судебных дел Покровского районного суда Днепропетровской области путем передачи дел в Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Судей Покровского райсуда теперь ждет командировка в другие местные общие суды.

Напомним, что 29 июля Совет правосудия изменил территориальную подсудность дел другого суда, расположенного на территории Днепропетровской области, а именно Межевского райсуда.

Основанием для такого решения стало то, что пгт. Межевая оказалась в зоне достижения вражеских авиабомб и даже FPV-дронов.

А 13 сентября здание Межевского райсуда было существенно повреждено в результате попадания вражеского ударного БПЛА.

Автор: Вячеслав Хрипун

