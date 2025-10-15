Здание суда уничтожено, осуществление правосудия невозможно – Покровский райсуд Днепропетровской области больше не осуществляет правосудие

С 27 октября дела Покровского райсуда будет рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Высший совет правосудия 14 октября 2025 года изменил территориальную подсудность судебных дел Покровского районного суда Днепропетровской области.

Основанием для такого решения стали последствия атаки ударных БПЛА типа «Герань»/ «Шахед» по зданию суда в ночь с 28 на 29 сентября – здание Покровского райсуда было полностью разрушено. Следовательно, рассмотрение дел судом в настоящее время невозможно.

Кроме того, как указано в представлении Покровского районного суда и в письме Днепровского апелляционного суда, осенью на территории Покровской территориальной общины значительно ухудшилась ситуация с безопасностью, а из ряда населенных пунктов, расположенных на территории общины, проводится принудительная эвакуация гражданского населения.

Из-за такого положения дел происходит массовое увольнение сотрудников аппарата Покровского райсуда.

Предоставление суду нового здания или помещений в пределах поселка Покровского, по мнению Днепровского апелляционного суда, сейчас нецелесообразно.

В свою очередь, Государственная судебная администрация предложила изменить территориальную подсудность судебных дел Покровского райсуда путем передачи ее либо в Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области, либо в Киевский райсуд города Полтавы.

Председатель Верховного Суда предложил изенить территориальную подсудность дел суда на Синельниковский горрайонный суд.

Высший совет правосудия поддержал представление председателя Верховного Суда и решил изменить с 27 октября 2025 года территориальную подсудность судебных дел Покровского районного суда Днепропетровской области путем передачи дел в Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Судей Покровского райсуда теперь ждет командировка в другие местные общие суды.

Напомним, что 29 июля Совет правосудия изменил территориальную подсудность дел другого суда, расположенного на территории Днепропетровской области, а именно Межевского райсуда.

Основанием для такого решения стало то, что пгт. Межевая оказалась в зоне достижения вражеских авиабомб и даже FPV-дронов.

А 13 сентября здание Межевского райсуда было существенно повреждено в результате попадания вражеского ударного БПЛА.

