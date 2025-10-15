Практика судів
  1. В Україні

Зеленський підписав закон, який забороняє викладати у школах особам, які вчиняли домашнє насильство

18:24, 15 жовтня 2025
У школах не зможуть викладати особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство.
Зеленський підписав закон, який забороняє викладати у школах особам, які вчиняли домашнє насильство
Джерело фото: PantherMediaSeller/Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4609-IX, який передбачає посилення заходів безпеки у закладах середньої освіти. Документ (законопроект 11543) розробили народні депутати у співпраці з МВС, МОН та Національною поліцією, а ухвалили його 18 вересня. Його мета – створити у школах безпечний простір для дітей, вчителів і батьків.

Що зміниться:

  • у школах з’являться правила доступу і перебування. Чітко прописані правила та алгоритми дій дадуть впевненість, що діти перебувають у безпеці. 
  • школи матимуть тривожні кнопки для виклику поліції, а територія буде огороджена або чітко визначена, щоб запобігти потраплянню сторонніх осіб.
  • для педагогів і персоналу будуть запроваджені оновлені вимоги, зокрема до роботи в закладах загальної середньої освіти не допускатимуть осіб із судимістю, визнаних винними у вчинені правопорушення проти статевої свободи і статевої недоторканості, а також тих, хто притягувався до відповідальності за домашнє насильство, булінг, або за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. 

Впровадження нових норм не потребує фінансової участі учнів чи батьків.

Крім того, заборонено відвідувати школи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або приносити небезпечні предмети.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Володимир Зеленський школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво МВФ позитивно оцінило прогрес України у фіскальній та антикорупційній політиці – Юлія Свириденко

Українська делегація у США обговорила з керівництвом МВФ нову програму.

Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду