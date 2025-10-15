Зеленський підписав закон, який забороняє викладати у школах особам, які вчиняли домашнє насильство

У школах не зможуть викладати особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4609-IX, який передбачає посилення заходів безпеки у закладах середньої освіти. Документ (законопроект 11543) розробили народні депутати у співпраці з МВС, МОН та Національною поліцією, а ухвалили його 18 вересня. Його мета – створити у школах безпечний простір для дітей, вчителів і батьків.

Що зміниться:

у школах з’являться правила доступу і перебування. Чітко прописані правила та алгоритми дій дадуть впевненість, що діти перебувають у безпеці.

школи матимуть тривожні кнопки для виклику поліції, а територія буде огороджена або чітко визначена, щоб запобігти потраплянню сторонніх осіб.

для педагогів і персоналу будуть запроваджені оновлені вимоги, зокрема до роботи в закладах загальної середньої освіти не допускатимуть осіб із судимістю, визнаних винними у вчинені правопорушення проти статевої свободи і статевої недоторканості, а також тих, хто притягувався до відповідальності за домашнє насильство, булінг, або за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Впровадження нових норм не потребує фінансової участі учнів чи батьків.

Крім того, заборонено відвідувати школи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або приносити небезпечні предмети.

