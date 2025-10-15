Зеленский подписал закон, который запрещает преподавать в школах лицам, совершавшим домашнее насилие

В школах не смогут преподавать лица, которые совершали буллинг или домашнее насилие.

Источник фото: PantherMediaSeller/Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4609-IX, который предусматривает усиление мер безопасности в учреждениях среднего образования. Документ (законопроект 11543) разработали народные депутаты в сотрудничестве с МВД, МОН и Национальной полицией, а приняли его 18 сентября. Его цель – создать в школах безопасное пространство для детей, учителей и родителей.

Что изменится:

в школах появятся правила доступа и пребывания. Четко прописанные правила и алгоритмы действий дадут уверенность, что дети находятся в безопасности.

школы будут иметь тревожные кнопки для вызова полиции, а территория будет огорожена или четко определена, чтобы предотвратить попадание посторонних лиц.

для педагогов и персонала будут введены обновленные требования, в частности к работе в учреждениях общего среднего образования не будут допускаться лица с судимостью, признанные виновными в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности, а также те, кто привлекался к ответственности за домашнее насилие, буллинг или за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Внедрение новых норм не требует финансового участия учеников или их родителей.

Кроме того, запрещено посещать школы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо приносить опасные предметы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.