В школах не будут преподавать лица, совершавшие буллинг или домашнее насилие — Рада приняла закон

В школах также усилят безопасность — в каждой появится «тревожная кнопка» для быстрого вызова полиции, а посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 11543 «О внесении изменений в Закон Украины «О полном общем среднем образовании» относительно внедрения мер безопасности в учреждениях общего среднего образования».

Что изменится:

Перечень лиц, которые не могут быть допущены к работе или участию в образовательном процессе:

Имеют непогашенную или неснятую судимость.

Признаны виновными в преступлениях против половой свободы или половой неприкосновенности.

Привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Определение школьной территории

Обязательное ограждение или четкое определение границ территории на местности.

Технические средства для срочного вызова полиции.

Изменение правил доступа и пребывания:

Каждое учебное заведение будет утверждать их самостоятельно – на основе типовых правил МОН и МВД. Посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.

Перечень категорий лиц, которым запрещено находиться в школе:

В состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Имеют опасные предметы или вещества.

Приходят с животными (кроме собак-поводырей, которых используют лица с инвалидностью).

Финансирование мер безопасности

В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель заведения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.

