В школах не будут преподавать лица, совершавшие буллинг или домашнее насилие — Рада приняла закон

13:33, 18 сентября 2025
В школах также усилят безопасность — в каждой появится «тревожная кнопка» для быстрого вызова полиции, а посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 11543 «О внесении изменений в Закон Украины «О полном общем среднем образовании» относительно внедрения мер безопасности в учреждениях общего среднего образования».

Что изменится:

Перечень лиц, которые не могут быть допущены к работе или участию в образовательном процессе:

  • Имеют непогашенную или неснятую судимость.
  • Признаны виновными в преступлениях против половой свободы или половой неприкосновенности.
  • Привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Определение школьной территории

  • Обязательное ограждение или четкое определение границ территории на местности.
  • Технические средства для срочного вызова полиции.

Изменение правил доступа и пребывания:

Каждое учебное заведение будет утверждать их самостоятельно – на основе типовых правил МОН и МВД. Посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.

Перечень категорий лиц, которым запрещено находиться в школе:

  • В состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Имеют опасные предметы или вещества.
  • Приходят с животными (кроме собак-поводырей, которых используют лица с инвалидностью).

Финансирование мер безопасности

В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель заведения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.

