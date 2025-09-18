В школах не будут преподавать лица, совершавшие буллинг или домашнее насилие — Рада приняла закон

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 11543 «О внесении изменений в Закон Украины «О полном общем среднем образовании» относительно внедрения мер безопасности в учреждениях общего среднего образования».
Что изменится:
Перечень лиц, которые не могут быть допущены к работе или участию в образовательном процессе:
Определение школьной территории
Изменение правил доступа и пребывания:
Каждое учебное заведение будет утверждать их самостоятельно – на основе типовых правил МОН и МВД. Посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.
Перечень категорий лиц, которым запрещено находиться в школе:
Финансирование мер безопасности
В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель заведения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.
