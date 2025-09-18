У школах не викладатимуть особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство — Рада прийняла закон

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 11543 «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти»
Що зміниться:
Перелік осіб, які не можуть бути допущені до роботи чи участі в освітньому процесі:
- Мають непогашену чи незняту судимість.
- Визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості.
- Притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Визначення шкільної території
- Обов’язкове огородження або чітке визначення меж території на місцевості.
- Технічні засоби для термінового виклику поліції.
Зміну правил доступу і перебування: кожен навчальний заклад затверджуватиме їх самостійно – на основі типових правил МОН та МВС. Сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.
Перелік категорії осіб, яким заборонено перебувати у школі:
- У стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
- Мають небезпечні предмети або речовини.
- Приходять із тваринами (крім собак-поводирів, які використовуються особами з інвалідністю).
Фінансування заходів безпеки
Удержавних і комунальних школах витрати покриватиме засновник закладу або інші законні джерела. Учні та їхні батьки не залучатимуться до цього фінансування.
