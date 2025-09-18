У школах не викладатимуть особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство — Рада прийняла закон

У школах також посилять безпеку — у кожній з’явиться «тривожна кнопка» для швидкого виклику поліції, а сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 11543 «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти»

Що зміниться:

Перелік осіб, які не можуть бути допущені до роботи чи участі в освітньому процесі:

- Мають непогашену чи незняту судимість.

- Визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості.

- Притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Визначення шкільної території

- Обов’язкове огородження або чітке визначення меж території на місцевості.

- Технічні засоби для термінового виклику поліції.

Зміну правил доступу і перебування: кожен навчальний заклад затверджуватиме їх самостійно – на основі типових правил МОН та МВС. Сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.

Перелік категорії осіб, яким заборонено перебувати у школі:

- У стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

- Мають небезпечні предмети або речовини.

- Приходять із тваринами (крім собак-поводирів, які використовуються особами з інвалідністю).

Фінансування заходів безпеки

Удержавних і комунальних школах витрати покриватиме засновник закладу або інші законні джерела. Учні та їхні батьки не залучатимуться до цього фінансування.

