Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

У школах не викладатимуть особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство — Рада прийняла закон

13:33, 18 вересня 2025
У школах також посилять безпеку — у кожній з’явиться «тривожна кнопка» для швидкого виклику поліції, а сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.
У школах не викладатимуть особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство — Рада прийняла закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 11543 «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти»

Що зміниться:

Перелік осіб, які не можуть бути допущені до роботи чи участі в освітньому процесі:

- Мають непогашену чи незняту судимість.

- Визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості.

- Притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Визначення шкільної території

- Обов’язкове огородження або чітке визначення меж території на місцевості.

- Технічні засоби для термінового виклику поліції.

Зміну правил доступу і перебування: кожен навчальний заклад затверджуватиме їх самостійно – на основі типових правил МОН та МВС. Сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.

Перелік категорії осіб, яким заборонено перебувати у школі:

- У стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

- Мають небезпечні предмети або речовини.

- Приходять із тваринами (крім собак-поводирів, які використовуються особами з інвалідністю). 

Фінансування заходів безпеки 

Удержавних і комунальних школах витрати покриватиме засновник закладу або інші законні джерела. Учні та їхні батьки не залучатимуться до цього фінансування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін’юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді