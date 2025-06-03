У школах заборонять викладати особам, які вчиняли булінг чи домашнє насильство

Особи, які мали штрафи за домашнє насильство чи цькування не зможуть працювати у закладах середньої освіти.

Фото: miro.medium.com

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Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект 11543 про внесення змін до Закону «Про повну загальну середню освіту» щодо запровадження заходів безпеки в закладах середньої освіти.

Серед іншого, законопроектом пропонується передбачити, що не може працювати у закладі освіти або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особа:

яка має непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимість;

яка визнана в установленому законом порядку винною у вчиненні правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи;

на яку накладено адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством, булінгом (цькуванням), або за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Разом із тим, як зауважило Головне юридичне управління Верховної Ради, відповідно до статті 39 Кодексу про адміністративні правопорушення якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

«Встановлення додаткових безстрокових обмежень поза межами відповідного рішення органу, повноваженого на накладення адміністративного стягнення, має ознаки довічної стигматизації та таврування і вступає в конкуренцію із засадами КУпАП, що порушує принципи пропорційності та порушує статті 8 Європейської конвенції з прав людини (пункт 123 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ситник проти України» (справа екс-директора НАБУ Артема Ситника – прим. ред.).

Водночас слід звернути увагу, що запропонований у законопроекті законодавчий підхід, потенційно закладає підґрунтя для перегляду наведених норм законопроекту Конституційним Судом України або ЄСПЛ», підкреслили у ГЮУ ВР.

Крім того, депутати пропонують законодавчо закріпити заборону перебувати на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти особам з тваринами (крім собак-поводирів, яких використовують особи з інвалідністю).

Автор: Наталя Мамченко

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