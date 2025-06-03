В школах запретят преподавать лицам, совершавшим буллинг или домашнее насилие

Лица, имевшие штрафы за домашнее насилие или травлю, не смогут работать в учреждениях среднего образования.

Фото: miro.medium.com

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Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект 11543 о внесении изменений в Закон «О полном общем среднем образовании» относительно введения мер безопасности в учреждениях среднего образования.

Среди прочего, законопроектом предлагается предусмотреть, что не может работать в учреждении образования или привлекаться к участию в образовательном процессе (проведение учебных занятий, лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, конкурсов, оценивания результатов обучения и т.д.) лицо:

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

признанное в установленном законом порядке виновным в совершении правонарушения против половой свободы или половой неприкосновенности лица;

на которое наложено административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с домашним насилием, буллингом (травлей), или за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Вместе с тем, как отметило Главное юридическое управление Верховной Рады, в соответствии со статьей 39 Кодекса об административных правонарушениях, если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года со дня окончания исполнения взыскания не совершило нового административного правонарушения, то это лицо считается не подвергнутым административному взысканию.

«Установление дополнительных бессрочных ограничений вне рамок соответствующего решения органа, уполномоченного на наложение административного взыскания, имеет признаки пожизненной стигматизации и клеймения и вступает в конкуренцию с принципами КУоАП, что нарушает принципы пропорциональности и нарушает статью 8 Европейской конвенции по правам человека (пункт 123 решения Европейского суда по правам человека по делу «Сытник против Украины» (дело экс-директора НАБУ Артема Сытника – прим. ред.).

В то же время следует обратить внимание, что предложенный в законопроекте законодательный подход потенциально закладывает основу для пересмотра приведенных норм законопроекта Конституционным Судом Украины или ЕСПЧ», – подчеркнули в ГЮУ ВР.

Кроме того, депутаты предлагают законодательно закрепить запрет находиться на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования лицам с животными (кроме собак-поводырей, используемых лицами с инвалидностью).

Автор: Наталя Мамченко

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