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Кто из кандидатов в апелляционные административные суды удачно прошел пленарное заседание ВККС – известны фамилии

20:28, 2 июня 2025
Два кандидата смогли преодолеть негативное заключение ОСД, а еще двое – нет.
Кто из кандидатов в апелляционные административные суды удачно прошел пленарное заседание ВККС – известны фамилии
Джерело фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 2 июня 2025 года провела первое заседание в пленарном составе относительно кандидатов на 67 должностей судей апелляционных административных судов, которые во время собеседований с Первой палатой ВККС в мае получили негативные выводы от Общественного совета добропорядочности.

Согласно решениям ВККС, негативные выводы ОСД относительно двух претендентов были преодолены, в то время как еще два кандидата прекратили участие в конкурсе.

Результаты собеседований в Пленарном составе:

1. ГУДКОВ Сергей Алексеевич – адвокат, в прошлом – эксперт USAID и член кадровой комиссии, которая в 2021 году осуществляла аттестацию прокуроров окружных прокуратур.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», к кандидату возникли вопросы как относительно его доходов и имущества, так и обстоятельств бессрочного «бронирования» от мобилизации государственным учреждением уже во время конкурса в апелляционные суды, хотя адвокат до сих пор не имеет статуса государственного служащего. 

«За» преодоление негативного заключения ОСД проголосовали 6 членов ВККС, в то время как «против» проголосовали 7 членов Комиссии.

В итоге Сергей Гудков был признан таким, что не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.

2. ПИВОВАР Ирина Викторовна – научный консультант управления обеспечения работы судебной палаты по рассмотрению дел по защите социальных прав Секретариата Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Также кандидат имеет опыт преподавательской и научной деятельности.

Большинство вопросов при рассмотрении Первой палатой, как сообщала «Судебно-юридическая газета», касались не столько кандидатки, сколько несколько странной финансово-инвестиционной деятельности ее мужа.  

Решением ВККС в пленарном составе Ирина Пивовар признана такой, что подтвердила способность осуществлять правосудие в суде апелляционной инстанции.

3. БАБИЧ Анжелика Николаевна – судья Черкасского окружного административного суда.

Во время собеседования в составе Первой палаты к судье возникли вопросы в связи с финансовым и имущественным состоянием, как самой кандидатки, так и ее родителей.

Однако особое внимание Первая палата ВККС и ОСД обратили на решение судьи во время событий Майдана 2013-2014 года, которым судьей были установлены ограничения на проведение мирных собраний. 

В итоге 4 члена ВККС проголосовали «за» преодоление негативного заключения ОСД, но сразу 9 проголосовали «против». 

Анжелика Бабич была признана такой, которая не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.

4. ТОМЧУК Андрей Валерьевич – судья Винницкого окружного административного суда.

Во время собеседования с Первой палатой к кандидату возникло немало вопросов в связи с его научной деятельностью, а также в связи с «проблемными» нюансами биографии отца судьи.

Однако в итоге Андрей Томчук единогласно был признан способным осуществлять правосудие в апелляционном административном суде. 

В целом, по состоянию на 2 июня, ВККС признала соответствующими должности судьи апелляционного административного суда 8 кандидатов (6 – в составе Первой палаты ВККС, 2 – в пленарном составе Комиссии).

Автор Вячеслав Хрипун

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