Ермак после обнародования российского «меморандума» призвал к санкциям против РФ

Андрей Ермак подчеркнул, что россияне делают все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну.

Фото: Getty Images

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак после обнародования текста российского «меморандума» с условиями прекращения огня призвал к санкциям против РФ.

«Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну.

Сейчас очень важны новые санкции.

Рациональность — это не про Россию», — заявил он.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле прошла встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны.

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