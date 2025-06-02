Ермак после обнародования российского «меморандума» призвал к санкциям против РФ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак после обнародования текста российского «меморандума» с условиями прекращения огня призвал к санкциям против РФ.
«Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну.
Сейчас очень важны новые санкции.
Рациональность — это не про Россию», — заявил он.
Напомним, что 2 июня в Стамбуле прошла встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны.
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