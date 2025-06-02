У Стамбулі закінчилися переговори між Україною та РФ

Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі 2 червня закінчилися.

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У Стамбулі завершився другий раунд переговорів делегацій України та РФ. Російська сторона заявляє, що вони тривали трохи більше години.

Делегації наразі не робили підсумкових заяв.

Володимир Зеленський заявив, що за результатами перемовин буде готуватися новий обмін полоненими.

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, під час переговорів у Стамбулі українська сторона передала представникам РФ список українських дітей, яких потрібно повернути.

Нагадаємо, що опубліковано повний текст меморандуму, який Україна передала російській стороні.

Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед раундом переговорів. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров.

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