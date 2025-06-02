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В Стамбуле закончились переговоры между Украиной и РФ

16:09, 2 июня 2025
Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле 2 июня завершились.
В Стамбуле закончились переговоры между Украиной и РФ
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В Стамбуле завершился второй раунд переговоров делегаций Украины и РФ. Российская сторона заявляет, что они продолжались чуть более часа.

Делегации пока не делали итоговых заявлений.

Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала представителям РФ список украинских детей, которых следует вернуть.

Напомним, что опубликован полный текст меморандума, который Украина передала российской стороне.

Президент Владимир Зеленский определил позиции перед раундом переговоров. Украинскую делегацию возглавил Министр обороны Рустем Умеров.

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