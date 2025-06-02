Военнослужащего ТЦК, который ударил учителя в Харькове, отправили на фронт

Ранее военнослужащий воевал на Изюмском и Авдеевском направлениях.

Фото: telegraf.com.ua

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Начальник Харьковского областного ТЦК и СП Александр Конев сообщил, что военнослужащий, ударивший учителя, уже переведен в боевое подразделение на передовой. Об этом он рассказал в интервью «Фактам».

«Было проведено множество мероприятий. По результатам служебного расследования к нему было применено дисциплинарное взыскание, приняты кадровые решения.

Этот военнослужащий переведен в воинскую часть, которая сейчас выполняет боевую задачу на одном из направлений, несмотря на то, что он имеет инвалидность третьей группы», — сказал он.

Конев добавил, что у военнослужащего есть боевой опыт: он воевал на Изюмском и Авдеевском направлениях, был ранен и проходил длительное лечение в госпитале. С 2023 года он служил в группе оповещения ТЦК.

Относительно других сотрудников, которые присутствовали при инциденте, Конев также выразил недовольство:

«Они тоже были неправы, ведь должны были остановить товарища».

Ранее сообщалось, что в Харькове прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего — сотрудника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки по факту хулиганства.

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