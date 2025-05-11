В Харькове работник ТЦК ударил парня во время мобилизационных проверок – в ТЦК дали ответ

В Харькове произошел конфликт между военным и гражданским, в результате назначено служебное расследование.

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В Харькове во время мобилизационных мероприятий произошел конфликт, во время которого работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки ударил парня кулаком в живот. Инцидент произошел во время проверки документов, о чем сообщает телеграм-канал. По словам свидетелей, после удара парня посадили в бус и увезли.

Харьковский областной ТЦК и СП прокомментировали ситуацию, отметив, что видео с инцидентом распространяется в социальных сетях, на котором зафиксирован конфликт между гражданином и военнослужащими во время проведения мероприятий по оповещению. Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за провокационных действий со стороны гражданина.

В ведомстве подчеркнули, что руководство и личный состав ТЦК осуждают поведение военнослужащего, который допустил физическое противостояние. Они отметили, что любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены. По факту инцидента назначено служебное расследование, и по его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные лица понесут ответственность.

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