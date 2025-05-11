У Харкові працівник ТЦК вдарив хлопця під час мобілізаційних перевірок – у ТЦК дали відповідь

У Харкові стався конфлікт між військовим та цивільним, в результаті призначено службове розслідування.

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У Харкові під час мобілізаційних заходів стався конфлікт, під час якого працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки вдарив хлопця кулаком в живіт. Інцидент стався під час перевірки документів, про що повідомляє телеграм-канал. За словами свідків, після удару хлопця посадили в бус і відвезли.

Харківський обласний ТЦК та СП прокоментували ситуацію, зазначивши, що відео з інцидентом поширюється у соціальних мережах, на якому зафіксовано конфлікт між громадянином та військовослужбовцями під час проведення заходів з оповіщення. Попередньо встановлено, що конфлікт стався через провокаційні дії з боку громадянина.

У відомстві підкреслили, що керівництво та особовий склад ТЦК засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив фізичне протистояння. Вони наголосили, що будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими. За фактом інциденту призначено службове розслідування, і за його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винні особи понесуть відповідальність.

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