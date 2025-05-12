У Вінниці оптовий постачальник деревини ухилився під сплати понад 4 млн гривень податків

Вінницький підприємець ухилився від податків на мільйони, але вже встиг компенсував збитки.

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У Вінницькій області завершено досудове розслідування у справі щодо керівника товариства з обмеженою відповідальністю, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків у значному розмірі, повідомляє обласна прокуратура.

Слідчі встановили, що з 2021 по 2024 рік директор підприємства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та сантехнічним обладнанням, не задекларував прибуток та не сплатив до державного бюджету понад 4,5 мільйона гривень податку.

Втім, у ході слідства обвинувачений повністю компенсував державі завдані збитки. У зв’язку з цим кримінальне провадження направлено до суду з клопотанням про звільнення його від відповідальності відповідно до передбаченої законом процедури.

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