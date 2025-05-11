Як ветерани та їхні родини можуть безкоштовно здобути освіту чи пройти перепідготовку

Мінветеранів фінансує освіту для ветеранів та їх родин.

Фото: od.cmr.gov.ua

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Для ветеранів, ветеранкок та їхніх родин у межах програми Міністерства у справах ветеранів України надається можливість безкоштовно здобувати освіту, проходити перепідготовку або підвищення кваліфікації. Це важливий етап на шляху до повернення у цивільне життя після служби. Про це нагадує Харківський ОТЦК та СП.

Згідно з програмою, Мінветеранів оплачує освітні послуги для:

професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

здобуття нової спеціальності на базі наявного рівня освіти;

навчання на магістратурі за наявності бакалаврського ступеня.

Максимальна вартість навчання, яку компенсує держава, становить до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі це 45 420 грн).

Хто може скористатися програмою:

ветерани та ветеранки війни;

члени родин ветеранів і ветеранок;

особи, які мають особливі заслуги перед Україною, та члени їхніх сімей;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України.

Як скористатися програмою:

Обрати навчальний заклад.

Подати заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики (при ОВА, райдержадміністрації, міськвиконкомі тощо) за місцем проживання.

Пройти профорієнтацію та отримати направлення на навчання.

Підписати тристоронній договір з навчальним закладом, структурним підрозділом і ветераном або членом його родини.

Роль структурного підрозділу:

перевірка документів;

реєстрація заяви;

видача направлення на профорієнтацію та навчання;

укладання тристороннього договору про професійну адаптацію.

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