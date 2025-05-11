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Як ветерани та їхні родини можуть безкоштовно здобути освіту чи пройти перепідготовку

20:14, 11 травня 2025
Мінветеранів фінансує освіту для ветеранів та їх родин.
Як ветерани та їхні родини можуть безкоштовно здобути освіту чи пройти перепідготовку
Фото: od.cmr.gov.ua
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Для ветеранів, ветеранкок та їхніх родин у межах програми Міністерства у справах ветеранів України надається можливість безкоштовно здобувати освіту, проходити перепідготовку або підвищення кваліфікації. Це важливий етап на шляху до повернення у цивільне життя після служби. Про це нагадує Харківський ОТЦК та СП.

Згідно з програмою, Мінветеранів оплачує освітні послуги для:

  • професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
  • здобуття нової спеціальності на базі наявного рівня освіти;
  • навчання на магістратурі за наявності бакалаврського ступеня.

Максимальна вартість навчання, яку компенсує держава, становить до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі це 45 420 грн).

Хто може скористатися програмою:

  • ветерани та ветеранки війни;
  • члени родин ветеранів і ветеранок;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Україною, та члени їхніх сімей;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України.

Як скористатися програмою:

  • Обрати навчальний заклад.
  • Подати заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики (при ОВА, райдержадміністрації, міськвиконкомі тощо) за місцем проживання.
  • Пройти профорієнтацію та отримати направлення на навчання.
  • Підписати тристоронній договір з навчальним закладом, структурним підрозділом і ветераном або членом його родини.

Роль структурного підрозділу:

  • перевірка документів;
  • реєстрація заяви;
  • видача направлення на профорієнтацію та навчання;
  • укладання тристороннього договору про професійну адаптацію.

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