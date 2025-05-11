Як ветерани та їхні родини можуть безкоштовно здобути освіту чи пройти перепідготовку

20:14, 11 травня 2025
Мінветеранів фінансує освіту для ветеранів та їх родин.
Фото: od.cmr.gov.ua
Для ветеранів, ветеранкок та їхніх родин у межах програми Міністерства у справах ветеранів України надається можливість безкоштовно здобувати освіту, проходити перепідготовку або підвищення кваліфікації. Це важливий етап на шляху до повернення у цивільне життя після служби. Про це нагадує Харківський ОТЦК та СП.
Згідно з програмою, Мінветеранів оплачує освітні послуги для:
- професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
- здобуття нової спеціальності на базі наявного рівня освіти;
- навчання на магістратурі за наявності бакалаврського ступеня.
Максимальна вартість навчання, яку компенсує держава, становить до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі це 45 420 грн).
Хто може скористатися програмою:
- ветерани та ветеранки війни;
- члени родин ветеранів і ветеранок;
- особи, які мають особливі заслуги перед Україною, та члени їхніх сімей;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України.
Як скористатися програмою:
- Обрати навчальний заклад.
- Подати заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики (при ОВА, райдержадміністрації, міськвиконкомі тощо) за місцем проживання.
- Пройти профорієнтацію та отримати направлення на навчання.
- Підписати тристоронній договір з навчальним закладом, структурним підрозділом і ветераном або членом його родини.
Роль структурного підрозділу:
- перевірка документів;
- реєстрація заяви;
- видача направлення на профорієнтацію та навчання;
- укладання тристороннього договору про професійну адаптацію.
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