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На Житомирщині жінка під час гостин вкрала у знайомих телефони та 6000 гривень — суд обрав їй запобіжний захід

07:00, 12 травня 2025
Жінка обікрала знайомих, за що її відправили під варту.
На Житомирщині жінка під час гостин вкрала у знайомих телефони та 6000 гривень — суд обрав їй запобіжний захід
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У Бердичеві суд обрав запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою 37-річній жінці, яка обікрала своїх знайомих. Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд.

За даними слідства, 37-річну жінку підозроюють у тому, що вона, користуючись довірою жителів Бердичева та перебуваючи в їхніх домівках за згодою господарів, викрала два мобільні телефони й 6 тисяч гривень. Дії кваліфікуються як повторна крадіжка, вчинена під час воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України), що є тяжким злочином.

Суд визнав наявність реальних ризиків: йдеться про можливість тиску на потерпілих, спроби втечі від слідства або вчинення нових злочинів. До того ж, як з’ясувалося, наразі в суді вже розглядається інша кримінальна справа за участю цієї ж жінки — її звинувачують у трьох епізодах правопорушень, зокрема у шахрайстві.

Тож, слідча суддя обрала жінці тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів як запобіжний захід (справа № 274/3191/25). Так суд повністю задовольнив клопотання слідчого, підтримане прокурором у судовому засіданні.

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