В Житомирской области женщина во время визита украла у знакомых телефоны и 6000 гривен — суд избрал ей меру пресечения

Женщина обворовала знакомых, за что ее отправили под стражу.

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В Бердичеве суд избрал меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей 37-летней женщине, которая обворовала своих знакомых. Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд.

По данным следствия, 37-летнюю женщину подозревают в том, что она, пользуясь доверием жителей Бердичева и находясь в их домах с согласия хозяев, похитила два мобильных телефона и 6 тысяч гривен. Действия квалифицируются как повторная кража, совершенная во время военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), что является тяжким преступлением.

Суд признал наличие реальных рисков: речь идет о возможности давления на потерпевших, попытках бегства от следствия или совершении новых преступлений. К тому же, как выяснилось, в суде уже рассматривается другое уголовное дело с участием этой же женщины — ее обвиняют в трех эпизодах правонарушений, в частности в мошенничестве.

Следовательно, судья избрала женщине содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней в качестве меры пресечения (дело № 274/3191/25). Так суд полностью удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором в судебном заседании.

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