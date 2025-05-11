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Пенсии в 2025 году — кто может получить почти 300 грн надбавки

23:38, 11 мая 2025
Прибавку в размере 10% от прожиточного минимума получают пенсионеры со статусом Почетный донор Украины.
Пенсии в 2025 году — кто может получить почти 300 грн надбавки
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Пенсионный фонд сообщает, что граждане, имеющие статусПочетный донор Украины»и находящиеся на пенсии, могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии. Размер этой доплаты составляет 10% от актуального прожиточного минимума.

Учитывая установленный с 2025 года прожиточный минимум – 2 920 грн – сумма надбавки для почетных доноров составляет 292 грн в месяц. В случае изменения прожиточного минимума размер доплаты будет пересмотрен.

Чтобы оформить дополнительную выплату, следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и представить:

  • заявление на назначение надбавки;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документ, подтверждающий статус почетного донора (Украина или СССР).

Почетным донором Украины становится тот, кто бесплатно осуществил 40 донаций крови или сдал 60 доз плазмы в пределах максимально допустимой нормы.

Ранее мы писали, при каких условиях доноры имеют право на больничные в размере 100%.

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Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

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