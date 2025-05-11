Пенсії у 2025 році — хто може отримати майже 300 грн надбавки

Надбавку в розмірі 10% від прожиткового мінімуму отримують пенсіонери зі статусом Почесний донор України.

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Пенсійний фонд повідомляє, що громадяни, які мають статус Почесний донор України та перебувають на пенсії, можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії. Розмір цієї доплати становить 10% від актуального прожиткового мінімуму.

З огляду на встановлений з 2025 року прожитковий мінімум — 2 920 грн — сума надбавки для почесних донорів становить 292 грн на місяць. У разі зміни прожиткового мінімуму розмір доплати буде переглянуто.

Щоб оформити додаткову виплату, слід звернутися до територіального органу Пенсійного фонду та подати:

заяву на призначення надбавки;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

(РНОКПП); документ, що підтверджує статус почесного донора (України або СРСР).

Почесним донором України стає той, хто безоплатно здійснив 40 донацій крові або здав 60 доз плазми в межах максимально допустимої норми.

Раніше ми писали, за яких умов донори мають право на лікарняні в розмірі 100%.

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