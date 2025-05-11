Пенсії у 2025 році — хто може отримати майже 300 грн надбавки

Пенсійний фонд повідомляє, що громадяни, які мають статус Почесний донор України та перебувають на пенсії, можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії. Розмір цієї доплати становить 10% від актуального прожиткового мінімуму.
З огляду на встановлений з 2025 року прожитковий мінімум — 2 920 грн — сума надбавки для почесних донорів становить 292 грн на місяць. У разі зміни прожиткового мінімуму розмір доплати буде переглянуто.
Щоб оформити додаткову виплату, слід звернутися до територіального органу Пенсійного фонду та подати:
Почесним донором України стає той, хто безоплатно здійснив 40 донацій крові або здав 60 доз плазми в межах максимально допустимої норми.
Раніше ми писали, за яких умов донори мають право на лікарняні в розмірі 100%.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.