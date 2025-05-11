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Валізи з секретом – у Японії три китайці намагались вивезти рідкісних раків

21:45, 11 травня 2025
У Японії затримали трьох громадян Китаю з 160 кілограмами раків-самітників.
Валізи з секретом – у Японії три китайці намагались вивезти рідкісних раків
Фото: Wikipedia
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У Японії на островах Амамі поліція затримала трьох громадян Китаю, які намагалися вивезти з країни сотні раків-самітників, занесених до списку охоронюваних видів. Про це повідомляє CNN.

У 24-річного Ляо Чжібіня, 26-річного Сун Чженьхао та 27-річного Го Цзявея правоохоронці виявили близько 160 кілограмів живих раків у шести валізах. Їх вміст викликав підозру у працівників готелю, де зупинилися чоловіки. За словами поліції, персонал почув характерне «шелестіння» з багажу, який туристи попросили тимчасово зберігати.

Після прибуття на місце слідчо-оперативної групи валізи було відкрито, і правоохоронці виявили тисячі раків-самітників. Коли підозрювані повернулися до готелю, їх одразу ж затримали за зберігання охоронюваних тварин без відповідного дозволу.

Триває розслідування. Японське законодавство суворо регулює вилов і перевезення диких тварин, зокрема тих, що мають екологічне значення або перебувають під загрозою зникнення.

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Японія Китай

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