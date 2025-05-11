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Папа Римський закликав до справедливого та тривалого миру в Україні

17:26, 11 травня 2025
У першому недільному зверненні Папа Римський Лев XIV закликав до миру в Україні.
Папа Римський закликав до справедливого та тривалого миру в Україні
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Новий Папа Римський Лев XIV закликав до якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру» в Україні. Про це він сказав у своєму першому недільному зверненні на площі Святого Петра у Ватикані.

Він закликав до звільнення військовополонених і повернення українських дітей до своїх родин.

«Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай буде зроблено все можливе, аби якнайшвидше досягти справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай усі вʼязні будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин», — сказав понтифік.

Також Папа закликав до миру в секторі Гази та висловив сподівання на довгострокову мирну угоду між Індією і Пакистаном.

Нагадаємо, що у Ватикані 8 травня конклав обрав нового Папу Римського. Ним став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево.

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Україна Ватикан

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