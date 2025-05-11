Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Папа Римский призвал к справедливому и продолжительному миру в Украине

17:26, 11 мая 2025
В первом воскресном обращении Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине.
Папа Римский призвал к справедливому и продолжительному миру в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новый Папа Римский Лев XIV призвал к скорейшему достижению подлинного, справедливого и продолжительного мира» в Украине. Об этом он сказал в своем первом воскресном обращении на площади Святого Петра в Ватикане.

Он призвал к освобождению военнопленных и возвращению украинских детей в свои семьи.

«Я ношу в своем сердце страдания любого украинского народа. Да будет сделано все возможное, чтобы как можно быстрее достичь подлинного, справедливого и продолжительного мира. Пусть все заключенные будут освобождены, а дети вернутся в свои семьи», — сказал понтифик.

Также Папа призвал к миру в секторе Газа и выразил надежду на долгосрочное мирное соглашение между Индией и Пакистаном.

Напомним, что в Ватикане 8 мая конклав избрал нового Папу Римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Ватикан

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент внес в Раду изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия собственника реализовать имущество, принадлежащее связанным с РФ лицам

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия собственника до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации либо признания активов необоснованными.

У мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления автомобилем по иску ТЦК, полиция будет изымать водительские удостоверения – законопроект Кабмина

Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом порядке лишения водителей права на управление и изъятия удостоверений у лиц, которые временно ограничены в праве управления, в том числе по искам ТЦК.

Депутаты предлагают запретить построения и массовые мероприятия с военнослужащими во время военного положения

В частности, в законе о местном самоуправлении предлагается установить, что к ведению исполнительных органов советов относятся такие полномочия, как недопущение массового скопления гражданского населения в местах расположения (пребывания) воинских частей, учреждений, учебных заведений ВСУ.

Верховный Суд разъяснил разницу между явкой с повинной и активным содействием раскрытию преступления

Адвокат указывал, что судами не учтены наличие искреннего раскаяния и явка с повинной.

Инициирование судебного разбирательства с целью затруднения раздела совместного имущества супругов – позиция Верховного Суда

Участники судебного процесса злоупотребляют правами, если как связанные или аффилированные лица инициируют судебное разбирательство с целью затруднения раздела совместного имущества супругов, формирования пассива или исключения имущества из раздела.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси