Папа Римский призвал к справедливому и продолжительному миру в Украине

В первом воскресном обращении Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине.

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Новый Папа Римский Лев XIV призвал к скорейшему достижению подлинного, справедливого и продолжительного мира» в Украине. Об этом он сказал в своем первом воскресном обращении на площади Святого Петра в Ватикане.

Он призвал к освобождению военнопленных и возвращению украинских детей в свои семьи.

«Я ношу в своем сердце страдания любого украинского народа. Да будет сделано все возможное, чтобы как можно быстрее достичь подлинного, справедливого и продолжительного мира. Пусть все заключенные будут освобождены, а дети вернутся в свои семьи», — сказал понтифик.

Также Папа призвал к миру в секторе Газа и выразил надежду на долгосрочное мирное соглашение между Индией и Пакистаном.

Напомним, что в Ватикане 8 мая конклав избрал нового Папу Римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

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