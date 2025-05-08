Мир вам всем, — новый Папа Римский Лев XIV обратился к верующим на площади Святого Петра

Новоизбранный понтифик в обращении пожелал всему миру.

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В Ватикане 8 мая избрали нового Папу Римского. Им стал Роберт Френсис Прево. В своем обращении к верующим понтифик пожелал всем мир.

"Мир вам всем. Братья и сестры, вот первые слова воскресшего Христа, подарившего жизнь. Обращаюсь ко всем странам, ко всем народам: да будет между вами мир. Воскресший Христос принес мир для всех, он поступает от Бога, который всех нас любит безусловной любовью", - сказал новый Папа Римский Лев XIV.

Кардинал Роберт Прево был избран Папой Римским во второй день голосования.

69-летний Прево из Чикаго является первым в истории Папой Римским из Соединенных Штатов.

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