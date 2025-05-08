Дональд Трамп поздравил Роберта Прево с избранием на пост Папы Римского

Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа, - сказал президент США Трамп.

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В Ватикане 8 мая избрали нового Папу Римского. Им стал Роберт Фрэнсис Прево. Президент США Дональд Трамп уже поздравил нового Папу с избранием.

Трамп заявил, что это большая честь для США и он ждет встречи с понтификом.

"Приветствую кардинала Роберта Френсиса Прево. Для меня большая честь осознавать, что он первый американец, ставший Папой Римским. Какое волнение и какая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи со Львом XIV. Это будет очень важным моментом", - написал президент США в Truth Social.

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