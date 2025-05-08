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Новым Папой Римским стал Роберт Прево из США

20:18, 8 мая 2025
Стало известно имя нового Папы Римского: им стал Роберт Прево.
Новым Папой Римским стал Роберт Прево из США
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В Ватикане 8 мая избрали нового Папу Римского. Им стал Роберт Прево.

69-летний Прево из Чикаго является первым в истории Папой Римским из Соединенных Штатов. Он будет известен как Лев XIV.

Он – американо-перуанский куриальный кардинал, августинец.

В 2023 году Франциск сделал его кардиналом и назначил главой дикастерии по делам епископов, являющейся влиятельной должностью, ответственной за выбор новых епископов.

В своем первом обращении как папа Лев XIV на площади Святого Петра сказал: "Пусть с вами всеми будет мир. Братья и сестры, вот первые слова воскресшего Христа, подарившего жизнь. Обращаюсь ко всем странам, ко всем народам: да будет между вами мир. Воскресший Христос принес мир для всех, он поступает от Бога, который всех нас любит безусловной любовью. Мы слышим храбрый голос Папы Франциска".

Президент США Дональд Трамп поздравил нового Папу Римского с избранием.

"Приветствую кардинала Роберта Френсиса Прево. Для меня большая честь осознавать, что он первый американец, ставший Папой Римским. Какое волнение и какая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи со Львом XIV. Это будет очень важным моментом", - написал президент США в Truth Social.

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Ватикан

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