Новим Папою Римським став Роберт Прево зі США

Стало відомо імʼя нового Папи Римського: ним став Роберт Прево.

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У Ватикані 8 травня обрали нового Папу Римського. Ним став Роберт Френсіс Прево.

69-річний Прево з Чикаго є першим в історії Папою Римським зі Сполучених Штатів. Він буде відомий як Лев XIV.

Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець.

У 2023 році Франциск зробив його кардиналом і призначив головою дикастерії у справах єпископів, що є впливовою посадою, відповідальною за вибір нових єпископів.

У своєму першому зверненні як папа Лев XIV на площі Святого Петра сказав: "Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ".

Президент США Дональд Трамп привітав нового Папу Римського із обранням.

"Вітаю кардинала Роберта Френсіса Прево. Для мене велика честь усвідомлювати, що він перший американець, який став Папою Римським. Яке хвилювання та яка честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі із Левом XIV. Це буде дуже важливим моментом", — написав президент США в Truth Social.

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