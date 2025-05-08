Практика судів
  1. У світі

Новим Папою Римським став Роберт Прево зі США

20:18, 8 травня 2025
Стало відомо імʼя нового Папи Римського: ним став Роберт Прево.
Новим Папою Римським став Роберт Прево зі США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Ватикані 8 травня обрали нового Папу Римського. Ним став Роберт Френсіс Прево.

69-річний Прево з Чикаго є першим в історії Папою Римським зі Сполучених Штатів. Він буде відомий як Лев XIV.

Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець. 

У 2023 році Франциск зробив його кардиналом і призначив головою дикастерії у справах єпископів, що є впливовою посадою, відповідальною за вибір нових єпископів.

У своєму першому зверненні як папа Лев XIV на площі Святого Петра сказав: "Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ". 

Президент США Дональд Трамп привітав нового Папу Римського із обранням.

"Вітаю кардинала Роберта Френсіса Прево. Для мене велика честь усвідомлювати, що він перший американець, який став Папою Римським. Яке хвилювання та яка честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі із Левом XIV. Це буде дуже важливим моментом", — написав президент США в Truth Social.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Ватикан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив умови для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану

Працівники прокуратури виїжджали з територій, що були на той час окуповані – чи є це поважною причиною пропуску строку, пояснив Верховний Суд.

Вимоги щодо мови пропонують поширити на інформацію, яка публікується медіа у Telegram, X, Youtube та інших соцмережах

Готуються зміни до законодавства, які будуть стосуватися мови інформаційних повідомлень у соціальних мережах, а також притягнення порушників до відповідальності.

Комітет знайшов спосіб пришвидшити прийняття закону про дозвіл кандидатам до ВАКС, які не склали іспит, подати документи повторно

У Комітеті з правової політики підтвердили, що низка норм законопроекту 13114 щодо повторної участі кандидатів до ВАКС у конкурсі, який просила прийняти ВККС, але який Верховна Рада не змогла включити до порядку денного, «перекочували» до іншого проекту 12331-2.

Верховна Рада ратифікувала угоду з США про надра

Угода з США про надра ратифікована парламентом.

Трамп звинуватив суддів-активістів у перешкоджанні йому виконувати роботу

«Судді-активісти повинні дозволити адміністрації Трампа депортувати вбивць та інших злочинців, які незаконно прибули до нашої країни без затримки» – заявив Трамп.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області