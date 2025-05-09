Без реагування ВККС кадрова криза в Одеському та інших апеляційних судах загрожує зупинкою правосуддя — звернення

Ситуація з нестачею суддів в апеляційних судах загострюється і безпосередньо впливає на доступ громадян до правосуддя, що потребує термінового реагування з боку ВККС, ВРП і ДСА.

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Всі гілки влади добре ознайомлені з проблемою нестачі суддів в українських судах. Втім, проблема з часом стає гострішою. Особливо небезпечною з точки дотримання прав громадян на доступ до правосуддя наразі є ситуація в апеляційних судах. Недостатня кількість суддів призводить до накопичення справ, затримок у призначенні слухань і тривалого очікування рішень, проблем з колегіями для розгляду кримінальних справ.

Перспективи наслідків затягування з вирішенням проблеми нестачі суддів чітко окреслені у зверненні зборів суддів Одеського апеляційного суду до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). За даними «Судово-юридичної газети», інші суди також планують підготувати відповідні звернення.

Нагадаємо, у ВККС нещодавно повідомили, що друга стадія конкурсу на посади суддів загальних апеляційних судів, скоріш за все, відбудеться у 2027 році.

Кадрова нестача: масштаб проблеми

Одеський апеляційний суд, юрисдикція якого охоплює найбільшу за територією область України з 33 місцевими судами загальної юрисдикції, наразі функціонує з критичною нестачею суддів. Із затвердженої ВРП тимчасової чисельності у 45 суддів правосуддя здійснюють лише 18 суддів, із них 5 – у судовій палаті з розгляду кримінальних справ і 13 – у цивільній палаті. П’ятеро суддів відряджені з Луганського апеляційного суду, що лише частково компенсує дефіцит.

Нещодавній вихід у відставку судді кримінальної палати змусив суд залучити суддю цивільної палати до роботи в постійно діючій колегії з розгляду кримінальних справ. У зверненні наголошено, що втрата ще одного судді кримінальної спеціалізації може повністю заблокувати роботу палати, що поставить під загрозу апеляційний перегляд кримінальних справ у регіоні.

Керівництво Одеського апеляційного суду неодноразово зверталося до Державної судової адміністрації (ДСА), Вищої ради правосуддя (ВРП), ВККС і Ради суддів України з проханням звернути увагу на питання чисельності суддів.

Зокрема, листом від 10.11.2023 суд звернувся до ВРП та ДСА з проханням переглянути позицію щодо чисельності суддів Одеського апеляційного суду, враховуючи, зокрема, облікові статистичні дані орієнтовних розрахунків нормативів навантаження, запропонованих РСУ.

Вища рада правосуддя у відповіді зазначила, що питання може бути розглянуте після консультативного висновку ДСА. Зі свого боку, Державна судова адміністрація у листі від 30.11.2023 пообіцяла врахувати позицію суду. Проте конкретних кроків досі не відбулося.

Оголошений 14 вересня 2023 року ВККС конкурс на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах дав надію на покращення ситуації.

Однак за час, що минув, у суді з’явилося ще 4 вакансії через відставки, а один суддя пішов з життя.

При цьому, усі 18 діючих суддів мають право на відставку.

Збори суддів у зверненні зазначають, що судді продовжують працювати в умовах надмірного навантаження, щоб уникнути колапсу судової системи в регіоні, але мотивація слабшає через затримки з проведенням конкурсу.

«Попри надмірне навантаження, судді Одеського апеляційного суду продовжують здійснювати правосуддя, щоб не допустити колапсу в Одеському регіоні та повного зупинення апеляційного перегляду судових рішень. Сподівання про заповнення вакантних посад суддів надихає на продовження здійснення правосуддя суддями, які наразі відправляють судочинство з надмірним навантаженням, але чим більше часу минає з моменту оголошення конкурсу, тим менше судді знаходять у собі сили продовжувати таку нелегку роботу.

Така ж ситуація спостерігається і в інших апеляційних судах загальної юрисдикції не тільки півдня країни, а в цілому по всій Україні. Наявна інформація щодо кадрового забезпечення апеляційних судів дає підстави припускати, що ситуація цілком може й надалі погіршуватися – судді поступово ідуть у відставку» – йдеться у зверненні.

Надмірне навантаження: статистика та наслідки

Динаміка надходження справ до Одеського апеляційного суду свідчить про стійке перевищення нормативного навантаження на суддів.

Так, згідно з інформацією, яка публікується щоквартально РСУ, у 2019 році до Одеського апеляційного суду надійшло 27 465 справ та матеріалів та відповідно визначено чисельність у кількості 96 суддів, у 2020 році – 20 784, у 2021 році – 21 733, у 2022 році – 16 404, у 2023 – 20 961 (третє місце за кількістю справ і матеріалів серед апеляційних загальних судів), чисельність суддів за нормативами повинна складати 63 судді. У 2024 році до Одеського апеляційного суду надійшло 22 395 справ та матеріалів, чисельність суддів за нормативами повинна складати 65 суддів.

Тоді як фактична чисельність суддів становить наразі лише 18 осіб.

У 2024 році навантаження на одного суддю склало:

кримінальна спеціалізація – 916 справ і матеріалів;

цивільна спеціалізація – 537 справ і матеріалів;

адміністративні правопорушення – 205 матеріалів;

клопотання щодо оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих дій – 939 матеріалів (які розглядали 6 суддів кримінальної спеціалізації та 3 судді цивільної спеціалізації).

Таке навантаження перевищує модельний показник, визначений Радою суддів, що призводить до фізичного та морального виснаження суддів, і не може, на жаль, не позначитись на оперативності та якості судочинства. Перевищення розумного рівня навантаження на суддю створює передумови для порушення строків, тривалого розгляду справ, невчасного виготовлення судових рішень тощо. Судді наразі змушені призначати слухання на кінець 2025 року і пізніше.

Отже, вкрай актуальним є питання наповнення штату суду вже зараз для здійснення судочинства, хоча б в межах затвердженої тимчасової чисельності.

Міжнародні стандарти та рекомендації

Вимушене недотримання строків розгляду справ може мати наслідком відповідальність держави, а надалі й самих суддів, за порушення норм процесуального права і Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та визнання факту такого порушення у рішеннях Європейського суду з прав людини.

Водночас, учасники судових проваджень очікують, що саме держава в особі відповідних органів створить умови для збільшення штатної чисельності суддів в судах, аби громадяни мали підстави розраховувати на своєчасне правосуддя.

Суд також нагадує Рекомендацію CM/Rec(2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи, в якій наголошено на необхідності достатньої кількості суддів і кваліфікованого допоміжного персоналу для ефективної роботи судів. Надмірне навантаження суперечить цим стандартам і створює передумови для порушення прав суддів на належні умови праці та прав громадян на своєчасний судовий розгляд.

Слід зазначити, що «Судово-юридична газета» нещодавно писала про підготовку КРЄС висновку, який, серед іншого, може стосуватися впливу надмірного навантаження на здатність суддів забезпечувати ефективне правосуддя.

Пропозиції вирішення

Збори суддів Одеського апеляційного суду пропонують два ключові заходи:

- Збільшення кількості вакантних посад з 23 до 27 у рамках конкурсу, оголошеного ВККС рішенням від 09.2023, щоб відповідати реальним потребам суду.

- Прискорення процедур конкурсу, щоб оперативно заповнити вакансії та зменшити навантаження на суддів.

Ці пропозиції спрямовані на забезпечення сталого функціонування суду, дотримання розумних строків розгляду справ і захисту прав людини.

Таким чином, кадрова криза в Одеському апеляційному суді є частиною ширшої проблеми дефіциту суддів в апеляційних судах України. Надмірне навантаження, затримки в розгляді справ і ризик блокування роботи судових палат загрожують доступу до правосуддя та якості судових рішень. Звернення зборів суддів підкреслює необхідність негайних дій з боку ВККС, ВРП і ДСА для збільшення штату суддів і прискорення конкурсних процедур. Вирішення цих питань є критично важливим для забезпечення ефективності судової системи та дотримання міжнародних стандартів правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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