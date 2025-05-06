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Друга стадія конкурсу до загальних апеляційних судів відбудеться у 2027 році

11:52, 6 травня 2025
У другий стадії конкурсу візьмуть участь кандидати, які залишаться без рекомендацій для призначення в апеляційні суди.
Друга стадія конкурсу до загальних апеляційних судів відбудеться у 2027 році
Джерело фото: ВККС
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили, коли відбудеться друга стадія конкурсу в загальні апеляційні суди.

Як повідомив секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, друга стадія конкурсу на посади суддів загальних апеляційних судів скоріше за все відбудеться у 2027 році, після того, як відбудуться співбесіди з кандидатами до апеляційних судів усіх трьох груп, з наданням відповідних рекомендацій для призначення на посади.

Нагадаємо, що 28 квітня ВККС затвердила «особливості» конкурсу на 425 вакантних посад для суддів загальних апеляційних судів.

На відміну від конкурсів до апеляційних адміністративних та господарських судів, конкурс до загальних апеляцій відбудеться не на підставі загального рейтингу за підсумками співбесід.

Тобто, 706 кандидатів на посади суддів загальних апеляційних судів, як «криміналісти», так і «цивілісти», будуть напряму змагатися за вакантні посади суддів у заздалегідь обраних ними апеляційних судах, розподілених на три групи.  

Конкурс до першої черги судів фактично відбувається прямо зараз, конкурс до другої черги розпочнеться восени, а до третьої групи – вже у 2026 році.

Претенденти на посади суддів апеляцій, які за підсумками конкурсів до всіх трьох черг судів залишаться без рекомендацій про призначення, наприклад, через не зовсім високий підсумковий бал, зможуть взяти учать у другий стадії.

Під час другої стадії кандидати на посади суддів будуть змагатися між собою за ті вакантні посади суддів апеляційних судів, які залишаться вільними після конкурсів до трьох груп апеляційних судів.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», під час конкурсів до загальних апеляційних судів, спеціалізація кандидатів (цивільна або кримінальна) враховуватися не буде.

Автор В’ячеслав Хрипун 

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суд суддя ВККС

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Друга стадія конкурсу до загальних апеляційних судів відбудеться у 2027 році

У другий стадії конкурсу візьмуть участь кандидати, які залишаться без рекомендацій для призначення в апеляційні суди.

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