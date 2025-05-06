Вторая стадия конкурса в общие апелляционные суды состоится в 2027 году

Во второй стадии конкурса примут участие кандидаты, которые останутся без рекомендаций для назначения в апелляционные суды.

Источник фото: ВККС

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В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, когда состоится вторая стадия конкурса в общие апелляционные суды.

Как сообщил секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, вторая стадия конкурса на должности судей общих апелляционных судов, скорее всего, состоится в 2027 году, после того, как пройдут собеседования с кандидатами в апелляционные суды всех трех групп, с предоставлением соответствующих рекомендаций для назначения на должности.

Напомним, что 28 апреля ВККС утвердила «особенности» конкурса на 425 вакантных должностей для судей общих апелляционных судов.

В отличие от конкурсов в апелляционные административные и хозяйственные суды, конкурс в общие апелляции состоится не на основании общего рейтинга по итогам собеседований.

То есть, 706 кандидатов на должности судей общих апелляционных судов, как «криминалисты», так и «цивилисты», будут напрямую соревноваться друг с другом за вакантные должности судей в избранных ими апелляционных судах, распределенных на три группы.

Конкурс в первую очередь судов фактически проходит прямо сейчас, конкурс в суды второй очереди начнется осенью, а в суды третьей группы – уже в 2026 году.

Претенденты на должности судей апелляций, которые по итогам конкурсов во все три очереди судов, останутся без рекомендаций для назначения, например, из-за не совсем высокого итогового балла, смогут принять участие во второй стадии.

Во время второй стадии кандидаты на должности судей будут соревноваться между собой за вакантные должности судей апелляционных судов, которые останутся свободными после конкурсов в три группы апелляционных судов.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», во время конкурсов в общие апелляционные суды, специализация кандидатов (гражданская или уголовная) учитываться не будет.

Автор Вячеслав Хрипун

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