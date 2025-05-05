Спеціалізація кандидатів на посади суддів загальних апеляційних судів при наданні рекомендації враховуватися не буде — ВККС

І криміналісти, і цивілісти будуть в однаковому становищі, однак криміналістів значно більше.

Фото: ВККС

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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що під час співбесід і подальшої процедури надання рекомендацій для призначення на посади суддів загальних апеляційних судів, Комісія не буде враховувати, спеціалізується кандидат на проблемах кримінального або цивільного судочинства.

«Буде єдиний рейтинг для цивільної та кримінальної спеціалізації. Комісія буде надавати рекомендацію для призначення на посаду судді конкретного апеляційного суду без урахування спеціалізації. Тобто, квот відповідно до спеціалізації не буде. Це вже збори суддів того чи іншого апеляційного суду визначать, справи якої категорії буде розглядати новопризначений суддя», - розповів секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак.

Зазначимо, що кандидати раніше висловлювали думку, що враховуючи результати кваліфікаційного іспиту, який був значно більш вдалим для кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації, то більшість вакантних посад в апеляціях гарантовано заповнять саме кандидати з кримінальної спеціалізації.

У подальшому це може позначитися і на «професійному» складі колегій суддів загальних апеляційних судів.

Зазначимо, що продовжують участь у конкурсі на 425 посад суддів загальних апеляційних судів 451 претендент з кримінальної спеціалізації та 255 претендентів «цивілістів».

Нагадаємо, що раніше у ВККС повідомили про те, що співбесіди з кандидатами в апеляційні адміністративні суди розпочинаються вже 6 травня, а в господарські апеляційні суди – орієнтовно 20 травня.

Співбесіди з кандидатами а загальні апеляційні суди «першої черги» розпочнуться орієнтовно у липні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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