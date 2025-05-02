Розпочинаються співбесіди на посади суддів апеляційних судів – відомі дати співбесід

6 травня розпочинаються співбесіди з кандидатами в апеляційні адміністративні суди, 20 травня – в апеляційні господарські суди, а 8 липня – в загальні апеляційні суди.

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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили, коли розпочнуться співбесіди з 856 кандидатами на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів у межах конкурсу, оголошеного 14 вересня 2023 року.

Як повідомив 2 травня секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, співбесіди з кандидатами в апеляції розпочнуться у наступні дати:

апеляційні адміністративні суди – 6 травня (всього 67 кандидатів)

апеляційні господарські суди – 20 травня (орієнтовна дата, всього є 83 кандидати)

загальні апеляційні суди – 8 липня (орієнтовна дата, всього є 451 кандидат на посади суддів кримінальної спеціалізації та 255 кандидатів на посади суддів цивільної спеціалізації).

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», конкурс в загальні апеляційні суди відбудеться по групах – тобто претенденти на посади суддів будуть брати участь у конкурсах одразу в конкретні апеляційні суди, розподілені на три групи.

Співбесіди з кандидатами в загальні апеляційні суди першої групи відбудуться з липня по вересень 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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