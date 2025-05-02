Трамп пригрозив скасувати податкові пільги Гарварду

Гарвард ризикує втратити статус неприбуткової організації.

Фото: Politico

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Президент США Дональд Трамп заявив, що скасує податкові пільги Гарвардському університету через нібито дискримінацію єврейських студентів. Відповідний допис з’явився в його соцмережі, пише Politico.

«Ми збираємося позбавити Гарвард статусу звільненого від податків!» — написав Трамп, загостривши конфлікт між його адміністрацією та найстарішим університетом США.

Гарвард, як і більшість університетів країни, користується статусом неприбуткової організації згідно з розділом 501(c)(3) Податкового кодексу США, що дозволяє йому звільнятися від сплати низки податків.

За даними Politico, суперечка між адміністрацією Трампа і Гарвардом триває вже кілька місяців. Підставою для останньої ескалації стали антиізраїльські протести на території кампусів, які, на думку Білого дому, могли свідчити про порушення університетом Розділу VI Закону про громадянські права. Цей розділ забороняє дискримінацію в закладах, що отримують федеральне фінансування.

Наразі адміністрація Трампа вже відкликала понад 2 мільярди доларів федеральної підтримки, зокрема грантів і контрактів, а також розглядає можливість скасування ще одного мільярда. Загалом перегляду підлягає фінансування на суму близько 9 мільярдів доларів.

Крім того, Служба внутрішніх доходів (IRS) розпочала перевірку податкового статусу Гарварда. Міністерство внутрішньої безпеки також попередило про можливе позбавлення університету права приймати іноземних студентів, які нині становлять приблизно 27% від загальної кількості. Окреме розслідування проводить і Міністерство освіти США.

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