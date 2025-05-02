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У Білому домі не знають, як поводитися з РФ після укладення угоди про надра з Україною, — Politico

16:14, 2 травня 2025
Наразі у Білому домі обмірковують, як натиснути на РФ.
У Білому домі не знають, як поводитися з РФ після укладення угоди про надра з Україною, — Politico
Фото: Getty Images
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Угода між США та Україною про надра, яку підписали на цьому тижні, навряд чи пом'якшить опір Путіна «мирному плану» американського президента Дональда Трампа. Наразі у Білому домі поки що не знають, як це змінити, і обмірковують подальші кроки. Про це стверджує видання Politico.

Уточнюється, що в Білому домі поки що немає єдиної думки щодо того, що буде далі, хоча в адміністрації Трампа публічно оголосили про укладення угоди як про важливу подію.

За словами двох джерел, питання про те, як тепер Вашингтону варто поводитися з Росією, може призвести до необхідності ухвалення важких рішень, зокрема й чинення прямого тиску на Кремль. А Трамп, як і раніше, не готовий піти на такий крок.

«Більше санкцій стануть наступним закручуванням гайок. Якщо президент захоче піти цим шляхом», - сказало джерело.

 Також у Politico нагадали про пропозицію сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження нових санкцій проти Росії та 500-відсоткових мит для країн, які купують російську нафту, газ і алюміній.

«Інше питання, чи буде достатньо додаткового санкційного режиму для тиску на Путіна», - пишуть у виданні.

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США росія Україна Дональд Трамп війна

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