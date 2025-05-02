Європа конфіскує €3 млрд заморожених активів РФ для компенсації інвесторам

Європа готується відповісти Москві вилученням активів, але не для України, а для інвесторів.

Фото: Espreso. Global

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Бельгійська клірингова компанія Euroclear планує конфіскувати близько 3 мільярдів євро заморожених російських активів для компенсації західним інвесторам, чиї кошти були заарештовані в Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи та джерела, знайомі з деталями справи.

Цей крок є відповіддю Європейського Союзу на дії Москви, яка раніше конфіскувала активи іноземних інвесторів у своїй юрисдикції. Рішення не стосується заморожених резервів Центробанку Росії, а охоплює лише готівку, акції та облігації, які зберігаються в Euroclear.

За даними Reuters, вилучення активів стало частиною змін у санкційній політиці ЄС. Йдеться про кошти, що були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли західні країни наклали жорсткі фінансові обмеження на Росію.

Згідно з повідомленням, гроші будуть спрямовані на компенсацію втрат західних інвесторів, зокрема тих, чиї активи Москва заарештувала впродовж останніх місяців. У такий спосіб сторони продовжують "санкційну дуель", намагаючись компенсувати мільярдні втрати, пов’язані з війною в Україні.

Втім, не всі експерти підтримують рішення Euroclear. Частина фахівців вважає, що ці кошти мали б піти на відбудову України, а не на компенсації інвесторам. Тим часом обговорення щодо подальшої долі заморожених російських активів у Європі тривають на рівні урядів та міжнародних інституцій.

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